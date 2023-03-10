Telefon direklerinden kablo hırsızlığına tutuklama

Osmaniye'de telefon direklerinden bakır kablo çaldığı şüphesiyle yakalanan şahıs tutuklandı.

Merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde, telefon hatlarının bulunduğu 7 farklı direkten yaklaşık 75 metre uzunluğunda internet kablosu çalındı. İhbar üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Bölgede yapılan incelemenin ardından kablo hırsızlığını gerçekleştiren şüphelinin E.K. olduğu kısa sürede belirlendi. Şüpheli E.K., jandarma ekiplerince çalmış olduğu kablolarla birlikte gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.K. tutuklandı. Ele geçirilen söz konusu malzemeler ise kurum yetkililerine teslim edildi.