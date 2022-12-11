TFF 2. Lig: İskenderunspor: 1 - Bucaspor 1928: 2

Lig Kırmızı Grup'ta oynanan 18. hafta maçında İskenderunspor, sahasının tadilatta olması nedeniyle Osmaniye'de konuk ettiği Bucaspor 1928 takımına 2-1 mağlup oldu.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Sedat Etik, Çağrı Ateş

İskenderunspor: Muhammet Can Tuncer, Doğan Ateş (Erkan Süer dk. 23), Okan Dernek, Onur Ramazan Toprak (Yasin Abdioğlu dk. 58), İsmail Güven, Enes Soy (Muhammed Enes Durmuş dk. 71), Kadir Ari, Süheyl Çetin, Ali Keten, Onur Ural Emre Bekir

Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış, Mazlum Demir, Onur Özcan, Berke Bıyık (Tunç Murat Behram dk. 87?), Cuma Menize (Taşkın Çalış dk. 81), Furkan Çil, Enes Alıç, Alper Kadir Duruk, Saruhan Fındıkcı (Yalçın Eycan Kaya dk. 87?), Erhan Çelenk (Recep Gül dk. 90), Mehmet Fuat Gölbaşı (Erhan Şentürk dk. 46)

Goller: Yasin Abdioğlu (dk. 90+ 4) (İskenderunspor) Erhan Çelenk (dk. 68), Recep Gül (dk. 90+2) (Bucaspor 1928)

Sarı Kartlar: Enes Soy, Erkan Süer, Ali Keten (İskenderunspor) Furkan Çil, Erhan Çelenk, Berke Bıyık, Kıvanç Küçükkarış, Onur Özcan (Bucaspor 1928)