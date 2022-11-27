TFF 2. Lig: İskenderunspor: 1 - Serik Belediyespor: 1

Lig Kırmızı Grup'ta oynanan 16. hafta maçında İskenderunspor, sahasının tadilatta olması nedeniyle Osmaniye'de konuk ettiği Serik Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak zirve yolunda puan kaybetti ve liderlik şansını kaçırdı.

Serik Belediyespor'da Üstün Bilgi'nin 45. Dakikada kullandığı penaltı atışını kaleci Muhammed Can Tuncer kornere çeldi.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Şevket Teker, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Çağrıcan Pazarcıklı

İskenderunspor: Muhammed Can Tuncer, Okan Dernek, Onur Ramazan Toprak, İsmail Güven, İrfan Başaran, Kadir Ari, Ahmet Devret, Yasin Abdioğlu (Muhammed Enes Durmuş dk. 65), Süheyl Çetin, Ali Keten, Onur Ural (Erkan Süer dk. 78)

Serik Belediyespor: İbrahim Demir, Erbay Eker, Sergen Yatağan, Üstün Bilgi, Hasan Ali Adıgüzel (Sabahattin Usta dk. 33), Batuhan Kırdaroğlu (İsmet Benli dk. 69), Erdoğan Kaya , Mehmet Can Kocabaş (Muhammet Akpınar dk. 83), Oğuzhan Doğan (Burak Göksel dk. 33), Mehmet Demirözü, Halil İbrahim Sevinç (Erdi Zengin dk. 69)

Goller: Kadir Ari (dk. 38) (İskenderunspor) Mehmet Can Kocabaş (dk. 43) (Serik Belediyespor)

Sarı Kartlar: Okan Dernek, İrfan Başaran (İskenderunspor A.Ş.) Mehmet Can Kocabaş, Üstün Bilgi, Sergen Yatağan, Burak Göksel (Serik Belediyespor)