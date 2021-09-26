TFF 2. Lig: Kahramanmaraş: 0 - AN Zentrum Bayburt Özel İdare: 1

Lig Kırmızı Grup'un 4. haftasında Kahramanmaraş, sahası bakımda olduğu için Osmaniye'de oynanan maçta rakibine 1-0 mağlup oldu.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Ahmet Ecevit, Hakan Erkan, Oğuzhan Kocaçoban

Kahramanmaraş: Ahmet Üçgün, Taşkın Kartal (İshak Doğan dk. 72), Ramazan Övünç, Enis Durak (Sefa Saz dk. 46), Birkan Öksüz, Mehmet Burak Tarlabölen (Ebubekir Berke Tambay dk. 46), Emre Özkan (Mustafa Sol dk. 80 ?), Mert Çakar (Canberk Aydın dk. 46), Yakup Ramazan Zorlu, Hamit Bayraktar, Anıl Çıracı

AN Zentrum Bayburt Özel İdare: Zülküf Özer, Ömer İnan, Sefa Narin (Ömer Faruk Çalışkan dk. 90+?), Onur Kolay, İlker Sayan (Ali Aydemir dk. 62), İbrahim Alan (Yunus Emre Yalçın dk. 46), Emre Şahin, Uğur Aygören, Uğur Mustafa Türk (Mehmet Taşçı dk. 90 ?), Ali Fırat Okur, Ömer Esenkaya

Gol: Uğur Mustafa Türk (dk. 22) (AN Zentrum Bayburt Özel İdare Spor)

Sarı Kartlar: Ramazan Övünç, Hamit Bayraktar (Kahramanmaraş Spor), Yunus Emre Yalçın (AN Zentrum Bayburt Özel İdare Spor)