TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Çorum FK: 2

Lig Kırmızı Grup'ta sahasının bakımda olması nedeniyle Osmaniye'de oynanan maçta rakibi Çorum FK'ya 2-0 mağlup oldu ve puan hasretini gideremedi.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Volkan Okur, Harun Reşit Güngör, Orhan Timurtaş

Kahramanmaraşspor: Ahmet Üçgün, Taşkın Kartal, Mustafa Sol (Mehmet Burak Tarlabölen dk. 78), Birkan Öksüz, Deniz Yılmaz, Ali Rıza Kılıç (Enis Durak dk. 46), Mert Çakar (Halil İbrahim Esen dk. 67), Alican Karadağ (İshak Doğan dk. 69), Hamit Bayraktar (Emre Özkan dk. 69), Emre Bayram, Anıl Çıracı

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Salih Zafer Kurşunlu, Hasan Küçcük (Atakan Akkaynak dk. 87 ?), Mehmet Gürkan Öztürk (Burak Çalık dk. 87 ?), Batuhan Er, Seçkin Getbay (Mikail Albayrak dk. 46), Serkan Yavuz (Sabrican Vural dk. 90 ?), Muhsin Yıldırım, Abdulhamit Yıldız, İsmet Benli, Halil İbrahim Sönmez (Murat Yıldırım dk. 67)

Goller: Batuhan Er (dk. 66 pen), Murat Yıldırım (dk. 90) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Anıl Çıracı, Ali Rıza Kılıç, Ahmet Üçgün, Mustafa Sol (Kahramanmaraşspor)