TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - İnegölspor: 1

Lig Kırmızı Grup'ta Kahramanmaraşspor sahası bakımda olması nedeniyle Osmaniye'de oynadığı 12. hafta maçında rakibi İnegölspor'a penaltı golü ile 1-0 mağlup oldu.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Burak Olcar, Hüseyin Can, Mehmet Kuru

Kahramanmaraşspor: Deniz Çınar, Deniz Solmaz, Birkan Öksüz, İshak Doğan (Ebubekir Berke Tambay dk. 69), Enis Durak (Mustafa Sol dk. 80), Mustafa Öztürk (Ali Rıza Kılıç dk. 46), Mert Çakar (Halil İbrahim Esen dk. 46), Alican Karadağ, Yakup Ramazan Zorlu, Özcan Atalay (Anıl Çıracı dk. 46),Sefa Saz

İnegölspor: Gökhan Siverek, Türker Toptaş, İbrahim Sürgülü, Serkan Sözmen, Samet Cantürk, Furkan Mızrak (Hakkı Şimşek dk. 85), Mustafa Kayabaşı (Hamza Türkmen dk. 85), Emir Özsoy (Furkan Özyapı dk. 90 ?), Selimcan Temel, Aykut Uluç (Bünyamin Yavaşoğlu dk. 74), Ömer Faruk Ermeç

Gol: İbrahim Sürgülü (dk. 24 pen.) (İnegölspor)

Sarı Kartlar: Yakup Ramazan Zorlu, Mert Çakar, Birkan Öksüz, Ali Rıza Kılıç (Kahramanmaraşspor), Furkan Mızrak, Ömer Faruk Ermeç, Gökhan Siverek (İnegölspor)