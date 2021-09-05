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TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Serik Belediyespor: 3

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor, 1. hafta maçında Serik Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.



Stat: 7 Ocak


Hakemler: Batuhan Gültek, Emre Doğu, Burak Sami Şad


Kahramanmaraşspor: Deniz Çınar, Deniz Solmaz (Mert Çakar dk. 85 ?), Taşkın Kartal (Sefa Saz dk. 81 ?), Ramazan Övüç, Enis Durak, Mustafa Sol, Birkan Öksüz, Ali Rıza Kılıç (Arda Gezer dk. 85 ?), Mehmet Burak Tarlabölen (Yakup Ramazan Zorlu dk. 58), Hamit Bayraktar, Anıl Çıracı (Özcan Atalay dk. 81 ?)


Serik Belediyespor: İbrahim Demir, Atakan Cangöz (Sebahattin Usta dk. 67), Çınar Tarhan (Ahmet Abdullah Çakmak dk. 72), Furkan Yaman (Fuat Bavuk dk. 82 ?), Sinan Kalaycı, Burak Göksel (Zafer Şensoy dk. 46), Gökhan Payal, Ferdi Konak (İbrahim Hırçın dk. 72), Yusuf Onur Arıkan, Burak Sürmeli, Okan Yıldız


Goller: Furkan Yaman (dk. 3 pen. ve dk. 54 ), Sebahattin Usta (dk. 83) (Serik Belediyespor), Yakup Ramazan Zorlu (dk. 64) (Kahramanmaraşspor)


Sarı kartlar: Taşkın Kartal, Deniz Çınar, Ramazan Övüç, Hamit Bayraktar (Kahramanmaraşspor), Atakan Cangöz, Furkan Yaman, Çınar Tarhan, Okan Yıldız (Serik Belediyespor)

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