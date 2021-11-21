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TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Kahramanmaraşspor: 0 - Adıyaman FK: 4

TFF 2.

Lig Kırmızı Grupta Kahramanmaraşspor'un sahasının bakımda olması nedeniyle Osmaniye'de oynanan maçta rakibi Adıyaman FK'ya 4-0 mağlup oldu.



Stat: 7 Ocak


Hakemler: Batuhan Kolak, Emin Barlas, Abdülhamit Söyler


Kahramanmaraşspor: Deniz Çınar, Özcan Atalay, Deniz Solmaz, Ramazan Övüç, Enis Durak, Birkan Öksüz (Emre Bayram dk. 64), Sefa Saz, Halil İbrahim Esen (Mert Çakar dk. 60), Alican Karadağ (Mustafa Sol dk. 60), İshak Doğan, Anıl Çıracı


Adıyaman FK: Özal Keklik, Ahmet Kaan Ergün, Cengizhan Akgün (Taylan Özgün dk. 82), Emin Altunay (Mert Arabacı dk. 89 ?), Evren Kilarci, Doğan Can Gölpek (Hakan Olkan dk. 89 ?), Osman Torun, Oğuzhan Öztürk (Kerem Çalışkan dk. 89 ?), Mustafa Çağlayan, Abdulkadir Kuzey (Muhammet Akpınar dk. 67), Ogün Özçiçek


Goller: Ahmet Kaan Ergün (dk. 38), Cengizhan Akgün (dk. 46 ve 57), Muhammet Akpınar (dk. 90+2) (Adıyaman FK)


Sarı Kartlar: Deniz Solmaz, Enis Durak (Kahramanmaraşspor), Doğan Can Gölpek (Adıyaman FK)

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