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TFF 3. Lig

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta oynanan 6. Hafta maçında Osmaniyespor FK, Malatya Arguvanspor ile golsüz berabere kaldı.


Stat: 7 Ocak


Hakemler: Taner Tuncer, Emir Kılıçarslan, Sinan Günaydın


Osmaniyespor FK: Furkan Keleş, Halil Karataş, Ekrem Çalışanlar, Mert Sarı, İsmail Baran Karakoç, Miraç Furkan Türközü (Ali Mevran Ablak dk. 81), Hüseyin Fıstıkcı (Onur Civelek dk. 68), Abdurrahman Ayhanoğlu, Kadir Mert Örentepe, Feyyaz Aydil, Kaan Güdü


Malatya Arguvanspor: Ogün Karakaya, Denis Meriç (Semih İntepe dk. 87 ), Haktan Orak (Abdulvahap Kaya dk. 68), Ferhat Canlı, Fatih Gürden (Mert Ali Turgut dk. 80) , Kubilay Köylü (Avni Kürşat Özmen dk. 87), Furkan Yaşa, Enes Filiz, Mehmet Berber, Mert Polat Keklik (Fırat Güllü dk. 68), Hamza Alper


Sarı Kartlar: Kadir Mert Örentepe, Mert Sarı (Osmaniyespor FK), Ferhat Canlı, Denis Meriç, Hamza Alper, Enes Filiz (Malatya Arguvanspor)

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