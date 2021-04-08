TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Arhavispor: 0

com 3. Lig 3. Grup'ta Osmaniyespor FK, kendi evinde konuk ettiği Arhavispor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: 7 Ocak Şehir

Hakemler: Serhad Ürkmez, Göker Erel, Tahir Yalçın

Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek, Alper Yener (Atakan Ekiz dk. 90 ?), Alpay Aldemir (Halil İbrahim Cenik dk.77), Erkan Çam, Yavuz Koç (Tolga Şahin dk. 90 ?), Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Tolgahan Kumbasar, Soner Birinci, Burak Evren (Gencay Erten dk. 59), Bekir Can Kara, Onur Kızıltaş

Arhavispor: İbrahim Karaca, Emrah Çırak, Mert Türkileri, Hüseyin Terzi (Eyüp Can Temiz dk. 85 ?), Alperen Utku Eskiçırak (Berat Vardal dk. 85 ?), Orhan Nahırcı (İbrahim Ak dk. 64), Emrecan Yıldızhan (Abdurrahman İlkyaz dk. 64), Hakan Bozkurt, Tolga Şahin (Hüseyin Yıldız dk. 69), Abdulkadir Özdemir, Ömer Serbest

Sarı kartlar: Tolgahan Kumbasar, Tolga Şahin (Osmaniyespor FK), Alperen Utku Eskiçırak, İbrahim Ak, İbrahim Karaca (Arhavispor)