TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Batman Petrolspor: 1

TFF 3.
Lig 1. Grup'un 6. haftasında Osmaniyespor FK, Batman Petrolspor'a 1-0 mağlup olarak evinde ilk yenilgisini aldı.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Gamze Durmuş Pakkan, Yahya Kemal Yurtbilir, Şükrü Mert
Osmaniyespor FK: Mehmet Akif Önal, Sinan Altınel, Burak Kara (Mehmet Fatih Ayık dk. 73), Mehmet Sefa Etöz, Yavuz Koç, Ali Sinan Gayla (Muhammet Mustafa Gundak dk. 73), Yağız Rüştü Aktaş (Ahmet Taner Çukadar dk. 73), Mehmet Tolunay Gül (Ali Mevran Ablak dk. 80), Onur Kızıltaş, Gökhan Lale, Umut Koray Öz
Batman Petrolspor: Cihan Şentürk, Abdulsamet Kırım, Erdi Bakırcı, Okan Toprak, Ali Kemal Başaran (Berkant Şahin Kök dk. 85 ?), Aykut Çift, Akın Akman, Ahmet Teker, Orhan Nahırcı (Umut Çakar dk. 59), Samet Aydın (Ömercan Öndaş dk. 75), İlyas Ural
Gol: Aykut Çift (dk. 66) (Batman Petrolspor)
Sarı Kartlar: Onur Kızıltaş (Osmaniyespor FK), Aykut Çift, Cihan Şentürk (Batman Petrolspor)