TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Bergama Belediyespor: 3

TFF 3.
Lig 1. Grup 28. haftasında Osmaniyespor FK, konuk ettiği Bergama Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Abdurrahman Haymana, Cem Mustafa Akpınar, Yahya Kemal Yurtbilir
Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek, Emirhan Subaş, Muhammet Mustafa Gundak (Mete Karahan dk. 46), Burak Temir (Burak Kara dk. 71), Ali Sinan Gayla (Alper Yener dk. 71), Kadir Mert Örentepe, Emrah Öztürk, Yağız Rüştü Aktaş (Fatih Çakır dk. 46), Ahmet Hakan Demirli, Mehmet Tolunay Gül, Onur Kızıltaş
Bergama Belediyespor: Deniz Çörtlen, Deniz Keskin, Mehmet Soyarslan, İlyas Ekiz (Yusuf Tekin dk. 90 ?), Murat Karadeniz, Celil Çelikel (Veysel Karani Ünal dk. 71), Yusuf Can Abay (Mert Çakar dk. 80 ?), Murat Kayalı (Kerim Coşkun dk. 80 ?), Hamit Kurt (Berke Yılmaz dk. 90 ?), Burak Özbakır, Polat Güren
Goller: Celil Çelikel (dk. 38), Veysel Karani Ünal (dk. 82), Burak Özbakır (dk. 90+3) (Bergama Belediyespor)
Sarı kartlar: Muhammet Mustafa Gundak, Emrah Öztürk, Kadir Mert Örentepe, Onur Kızıltaş (Osmaniyespor FK), İlyas Ekiz, Celil Çelikel, Deniz Keskin, Berke Yılmaz (Bergama Belediyespor)