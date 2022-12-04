TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Çankaya FK: 0

Lig 3. Grup'ta oynanan 15. hafta maçında Osmaniyespor FK, Çankaya FK ile golsüz berabere kaldı. Osmaniye'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da karşılaşmanın ikinci yarısını takip etti.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Sezgin Altun, İlker Ayten

Osmaniyespor FK: Furkan Keleş, Ekrem Çalışanlar, Mert Sarı (İsmail Baran Karakoç dk. 80 ?), Onur Civelek (Miraç Furkan Türközü dk. 73), Okan Saraçoğlu (Halilcan Doğan dk. 80 ?), Hüseyin Fıstıkcı, Abdurrahman Ayhanoğlu, Feyyaz Aydil, Kaan Güdü (Emirhan Subaş dk. 90 ?), Mehmet Tolunay Gül (Halil Karataş dk. 90 ?), Zihni Temelci

Çankaya FK: Ercüment Kafkasyalı, Yıldıray Koçal, Mikail Koçak, Aykut Çift (Malik Karaahmet dk. 65), Oğuzhan Erdoğan, Gökhan Payal, Serhat Mutlu, Talha Özcan (Mücahit Eraydın dk. 83 ?), Adnan Emir Koldere, Enis Durak (Abdurrahman Kuyucu dk. 65), Can Demir Aktav

Sarı kart: Miraç Furkan Türközü (Osmaniyespor FK)