TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Erbaaspor: 0

TFF 3.
Lig 3. Grup 8. hafta maçında Osmaniyespor FK, konuk ettiği Erbaaspor ile golsüz berabere kalarak, zirve yarışında önemli 2 puan kaybetti.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Metin Ateş, Gürcan Dönmez, Hicri Yıldırım
Osmaniyespor FK: Furkan Keleş, Halil Karataş (Mehmet Tolunay Gül dk. 84), Ekrem Çalışanlar, Mert Sarı (Okan Saraçoğlu dk. 83), İsmail Baran Karakoç, Miraç Furkan Türközü (Feyyaz Aydil dk. 67), Hüseyin Fıstıkcı, Onur Civelek (Abdurrahman Çağlar dk. 67), Abdurrahman Ayhanoğlu, Kadir Mert Örentepe, Kaan Güdü (Emirhan Subaş dk. 67)
Merkür Holding Erbaaspor: Ebubekir Elihoş, Bayduhan Taşova, Hasan Kaşıkara, Yusuf Yağcı (Alperen Keleş dk. 43), Furkan Boz, Tolga Mert Aslan, Emirhan Çavuş, Erdin Üzer, Batuhan Özdemir (Furkan Safi dk. 61), Serkan Gürses, Yiğit Kotan (Okan Salmaz dk. 75)
Sarı kartlar: Ebubekir Elihoş, Bayduhan Taşova, Tolga Mert Aslan (Merkür Holding Erbaaspor)