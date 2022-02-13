TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Hendekspor: 0

TFF 3.
Lig 1. Grup'un 22. hafta mücadelesinde Osmaniyespor FK, sahasında Hendekspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Hakan Ergin, Emir Kılıçarslan, Halit Karacabay
Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek, Emirhan Subaş (Fatih Çakır dk. 80 ?), Mehmet Sefa Etöz (Mete Karahan dk. 68), Burak Temir (Ahmet Hakan Demirli dk. 68), Ali Sinan Gayla (Alper Yener dk. 46), Nureddin Ersoy, Mustafa Acar, Kadir Mert Örentepe, Emrah Öztürk, Mehmet Tolunay Gül (Ahmet Taner Çukadar dk. 74), Umut Koray Öz
Hendekspor: Bülent Sağlam, Yavuzhan Keleşoğlu (Barış Güner dk. 39), Yusuf Kaan Kara (Enes Tok dk. 66), İsmail Ayaz, Burak Ziyattin Altındaş, Berkay Ekici, İbrahim Ethem Sevinç, Kıvanç Salihoğlu (İlkay İşler dk. 28), Mert Meriç Köstereli, İskender Can, Ahmet Hakan Şahin (Mustafa Şalış dk. 66)
Sarı Kartlar: Alper Yener, Nureddin Ersoy (Osmaniyespor FK), Burak Ziyattin Altındaş (Hendek Spor)