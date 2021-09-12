TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Kahta 02 Spor: 0

Lig 1. Grup maçında Osmaniyespor FK, evinde oynadığı sezonun ilk maçında rakibi Kahta 02 Spor ile golsüz berabere kaldı.

Maç başlamadan önce geçtiğimiz günlerde vefat eden Galatasaray Kulübü eski başkanı Duygun Yarsuvat ile Yukatel Kayserispor eski başkanı Recep Mamur için saygı duruşunda bulunuldu.

Stat: 7 Ocak Stadı

Hakemler: Milail Cihangir, Mehmet Yılmaz Çalışır, Recep İlker Kor

Osmaniyespor FK: Mehmet Akif Önal, Sinan Altınel, Muhammet Mustafa Gundak, Mehmet Sefa Etöz (Mehmet Tolunay Gül dk. 79), Ali Sinan Gayla (Muzaffer Gebeci dk. 90 ?), Bora Taşdemir, Ahmet Taner Çukadar (Yusuf Kızıltaş dk. 79), Mehmet Fatih Ayık (Ali Mevran Ablak dk. 61), Alper Yener (Burak Kara dk. 79), Onur Kızıltaş, Gökhan Lale

Kahta 02 Spor: Engin Tuna, Gürkan Arslan, Emrullah Sarıhasanoğlu, Osman Çağlar Uç, İsmail Palta, Hakan Doğru, İdris Güneş, Tunahan Birinci (Ömer Faruk Canbirdi dk. 69), Emre Okur (Volkan Pala dk. 90 ?), Mehmet Berber, Barış Kılıç (Serdar Aşuk dk. 79)

Sarı Kartlar: Barış Kılıç, Serdar Aşuk, Emrullah Sarıhasanoğlu, İsmail Palta (Kahta 02 Spor), Ali Mevran Ablak, Gökhan Lale, Bora Taşdemir (Osmaniyespor FK)