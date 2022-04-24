TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Karaman FK: 2

TFF 3.
Lig 1. Grup 32. hafta maçında Osmaniyespor FK, konuk ettiği Karaman FK'ya 2-0 mağlup oldu.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Burak Taşkınsoy, Enes Berk Güçlü, Uğur Aydoğdu
Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek, Emirhan Subaş (Emrah Öztürk dk. 79 ?), Mehmet Sefa Etöz, Burak Temir (Ahmet Hakan Demirli dk. 46), Ali Sinan Gayla (Ali Mevran Ablak dk. 85 ?), Fatih Çakır 46, Mustafa Acar, Kadir Mert Örentepe, Mert Korkmaz (Ahmet Ayhan dk. 46), Onur Kızıltaş (Ahmet Taner Çukadar dk. 62), Umut Koray Öz
Karaman FK: Kemal Mert Özyiğit, Ömer Faruk Taş, Ahmet Karaman, Selahattin Enes Kılıç (Emirhan Atilla dk. 85 ?), Abdullahi Ali Jama Telli, Burak Gürler, Süleyman Okçu (Rıfat Merzifonluoğlu dk. 85 ?), Bekir Yücedağ (Emrullah Öz dk. 54), Mehmet Emre Kurt, Hami Baytar (Batuhan Işık dk. 68), Yunus Teke
Goller: Abdullahi Ali Jama Telli (dk. 16), (dk. 90+6 pen.) (Karaman FK)
Sarı Kartlar: Mehmet Sefa Etöz, Ahmet Ayhan (Osmaniyespor FK), Rıfat Merzifonluoğlu, Bekir Yücedağ, Hami Baytar, Emrullah Öz (Karaman FK)