TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Karşıyaka: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup 26. hafta maçında Osmaniyespor FK, sahasında Karşıyaka ile 0-0 golsüz berabere kaldı.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Serkan Önsal, Kadir Beyaz, Burak Celep
Osmaniyespor FK: Hasan, Hüseyin, Yasin, Sergen (Ferhat dk. 78), Selahattin Selçuk Özkan, Ergun, İlyas Ekiz, İsmail, Alper, Eser, Onur Kızıltaş
Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Arif, Doğukan (Burak dk. 81 ?), Hakan (Abdullah Cihan dk. 90 ?), Battal (Görkem dk. 62), Metin, Onur Kıntaş, Anıl, Muhammet, İlyas Kahraman
Kırmızı kart: Selahattin Selçuk Özkan (dk. 86) (Osmaniyespor FK)
Sarı kartlar: Ergun Cengiz (Osmaniyespor FK), Battal Demirbilek, İlyas Kahraman (Karşıyaka)