TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Kepez Belediyespor: 1

TFF 3.
Lig 3. Grup 20. hafta maçında Osmaniyespor FK, Kepez Belediyespor?a 1-0 mağlup oldu.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Erdem Temel, Betül Nur Yılmaz Değermenci, Abdullah Melih Karaduman
Osmaniyespor FK: Mehmet Mert İslah, İsmail Baran Karakoç (Miraç Furkan Tüközü dk. 80 ?), Onur Civelek (Uğur Durmuş dk. 84 ?), Okan Saraçoğlu, Abdurrahman Ayhanoğlu, Feyyaz Aydil (Burak Temir dk. 67), Abdurrahman Çağlar, Kaan Güdü, Fatih Yılmaz, Mehmet Tolunay Gül, Hasan Kaşıkara
Kepez Belediyespor: İsmail Cengiz, Mete Karahan, Berkay Öztuvan (Mustafa Acar dk. 84 ?), Berat Eyüpoğlu (Ozan Can Dursun dk. 77), Yunus Özdemir, Ali Sinan Gayla (Sefa Durmuş dk. 87 ?), Abdurrahman Üresin, Serkan Özen, Kamil Yüksel, Deniz Keskin, Mehmet Kaan Türkmen
Gol: Ali Sinan Gayla (dk. 58) (Kepez Belediyespor)
Sarı Kartlar: Abdurrahman Ayhanoğlu, Feyyaz Aydil, İsmail Baran Karakoç, Abdurrahman Çağlar (Osmaniyespor FK), Kamil Yüksel, Berat Eyüpoğlu, Sefa Durmuş (Kepez Belediyespor)