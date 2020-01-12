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TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Yozgatspor 1959 FK: 0

TFF 3.

Lig 3. Grup 18. hafta mücadelesinde Osmaniyespor FK, sahasında Yozgatspor 1959 FK ile golsüz berabere kaldı.



Stat: 7 Ocak


HAKEMLER: Sercan Murat Gündüzler, İlke Akman, Alp Osman Karaosmanoğlu


Osmaniyespor FK: Alp Arda, Furkan Işıkdemir (Soner Birinci dk. 68), Ahmet Baykal, Ekrem Sütçü, Hamit Bayraktar, Taşkın Kartal, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Tevfik Şanver (Kerim Bölük dk. 32), Mustafa Öztürk, Onur Kızıltaş, Hasan Aktürk (Samet Dağlı dk. 46)


Yozgatspor 1959 FK: Göksal Özkara, Osman Keçelioğlu, Abdulsamet Kırım, Mustafa Serkan Demirer, Beytullah Ersoy, Tuncay Kılıç (Can Demir dk. 65), Hamdi Tayfun Yılmaz (Aytaç Deniz dk. 84 ?), Tamer Arıcı, Ali Kaan Şahanbaz (Uğur Erdoğan dk. 56), Osman Paşa Zorlu


Kırmızı kart: Mustafa Serkan Demirer (dk. 65) (Yozgatspor 1959 FK)


Sarı kartlar: Onur Kızıltaş (Osmaniyespor FK), Tamer Arıcı, Osman Keçelioğlu (Yozgatspor 1959 FK)

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