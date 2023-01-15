TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - 68 Aksaray Belediyespor: 1

TFF 3.
Lig 3. Grup'ta 18. hafta maçında Osmaniyespor FK, 68 Aksaray Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Ömer Kocabey, Abdullah Polat, Erdem Tanış
Osmaniyespor FK: Furkan Keleş, Ekrem Çalışanlar, Onur Civelek (Uğur Durmuş dk. 53), Nasrullah Dedemen, Okan Saraçoğlu, Abdurrahman Ayhanoğlu, Feyyaz Aydil (Miraç Furkan Türközü dk. 90?), Kaan Güdü (Halilcan Doğan dk. 90 ?), Mehmet Tolunay Gül, Zihni Temelci, Hasan Kaşıkara (Halil Karataş dk. 73)
68 Aksaray Belediyespor: Tunahan Dikişci, Batuhan Yılmaz, Erdi Bakırcı, İlker Avşar, Mustafa Kayabaşı (Yusuf Can Abay dk. 72), Hasan Gündoğdu, Ali Mert Işık, Sefa Aksoy (Serhat Yeşilördek dk. 72), Tahsin Hacımustafaoğlu (Alpay Aldemir dk. 80), Aykut Sarıdoğan (Emre Alan dk. 89 ?), Nurullah Serbest (Necmi Çoban dk. 80)
Goller: Hasan Kaşıkara (dk. 29) (Osmaniyespor FK), Alpay Aldemir (dk. 90+5) (68 Aksaray Belediyespor)
Sarı Kartlar: Feyyaz Aydil, Uğur Durmuş, Ekrem Çalışanlar (Osmaniyespor FK), Nurullah Serbest, Tunahan Dikişçi, Erdi Bakırcı, Ali Mert Işık (68 Aksaray Belediyespor)