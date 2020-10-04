TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Altındağspor: 0

TFF 3.
Lig 3. Grup maçında Osmaniyespor FK, sahasında Altındağspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Mehmet Çağatay Lakot, Tolga Özcan, Hüseyin Aycan
Osmaniyespor FK: Berkan Tanrınıan, Sırat Yeşilördek, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Hamit Bayraktar, Onur Kızıltaş, Soner Birinci, Ali Emre Erhal, Mustafa Öztürk (Kerim Bölük dk. 83 ?), Hakkı İsmet Şimşek, Gencay Erten (Bekir Can Kara (dk. 53), Halil İbrahim Cenik (Fatih Taşdelen dk. 83 ?)
Altındağspor: Süleyman Çamlıca, Emrah Sürücü (Tunahan Akpınar dk. 79), Furkan Ünsal (Utku Doğan dk. 62), Timuçin Aşcıgil, Furkan Güneş (Sıtkı Ferdi İmdat dk. 79), Onur Erdem Günel, Alperen Doğan (Fatih Karslı dk. 62), Gürkan Alver, Emre Toptan, Bayram Can Alyurt, Gökhan Şahin
Gol: Sırat Yeşilördek (dk. 52) (Osmaniyespor FK)
Sarı kartlar: Ali Emre Erhal, Hamit Bayraktar, Hakkı İsmet Şimşek (Osmaniyespor FK), Gürkan Alver, Onur Erdem Günel, Timuçin Aşcıgil (Altındağspor)