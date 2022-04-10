TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Artvin Hopaspor: 3

TFF 3.
Lig 1. Grup'ta oynanan 30. hafta maçında Osmaniyespor FK, evinde Artvin Hopaspor'a 3-1 mağlup oldu.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Uğurcan Gökler, Hidayet Zeybek, Mustafa Güçer
Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek, Emirhan Subaş, Mehmet Sefa Etöz, Burak Temir, Ali Sinan Gayla (Ahmet Hakan Demirli dk. 72), Fatih Çakır 46 (Muzaffer Gebeci dk. 77 ?), Mustafa Acar, Kadir Mert Örentepe, Emrah Öztürk, Mehmet Tolunay Gül, Umut Koray Öz (Ahmet Taner Çukadar dk. 77 ?)
Artvin Hopaspor: Beycan Kaya, Saffet Gurur Yazar, Furkan Tuşik, Ali Say, Fatih Dalgıç (Furkan Cinkaya dk. 73), Yasin Tosun, Osman Kocaağa, Melih Kılıç, Selim Dilli, Safa Ali Memnun, Yakup Kayış
Goller: Emrah Öztürk (dk. 90) (Osmaniyespor FK), Melih Kılıç (dk. 63), (dk. 77), Ali Say (dk. 90+3) (Artvin Hopaspor)