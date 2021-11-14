TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Başkent Gözgözler Akademi FK: 2

TFF 3.
Lig 1. Grup'ta Osmaniyespor FK, konuk ettiği Başkent Gözgözler Akademi FK'ya 2-1 mağlup oldu.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Tunç Özdemir, Ömer Yasin Gezer, Kağan Yıldızlar
Osmaniyespor FK: Mehmet Akif Önal, Ahmet Ayhan, Sinan Altınel, Burak Kara (Ahmet Taner Çukadar dk. 46), Mehmet Sefa Etöz (Muhammet Mustafa Gundak dk. 87 ?), Yavuz Koç, Ali Sinan Gayla, Bora Taşdemir, Yağız Rüştü Aktaş (Hüseyin Sürmeneli dk. 87 ?), Mehmet Tolunay Gül (Ali Mevran Ablak dk. 77), Onur Kızıltaş
Başkent Gözgözler Akademi FK: Barış Başkan, Emirhan Kaşcıoğlu, Çağrı Gülcü, Alper Önal (Murat Yılmaz dk. 68), İbrahim Serdar Aydın (Muhammed Aksoy dk. 83 ?), Halilcan Doğan, Muhammed Şükrü Arslan, Hüseyin Yıldız, Hejar Tan, Berk Kal, Ömer Erel
Goller: Yavuz Koç (dk. 61) (Osmaniyespor FK), Halilcan Doğan (dk. 30), Çağrı Gülcü (dk. 56) (Başkent Gözgözler Akademi FK)
Sarı kartlar: Mehmet Tolunay Gül, Onur Kızıltaş, Bora Taşdemir, Yavuz Koç, Muhammet Mustafa Gundak (Osmaniyespor FK), İbrahim Serdar Aydın, Barış Başkan, Murat Yılmaz, Berk Kal, Muhammed Enes Aksoy (Başkent Gözgözler Akademi FK)