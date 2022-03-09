TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Bursa Yıldırımspor: 1

TFF 3.
Lig 1. Grup 26. haftasında maçında Osmaniyespor FK, sahasında karşılaştığı Bursa Yıldırımspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Yakup Bakır, Adnan Akbulut, Samet Kaya
Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek, Emirhan Subaş (Mete Karahan dk. 78), Mehmet Sefa Etöz, Burak Temir, Ali Sinan Gayla (Alper Yener dk. 90 ?), Mustafa Acar, Emrah Öztürk, Yağız Rüştü Aktaş (Nureddin Ersoy dk. 68), Mehmet Tolunay Gül, Onur Kızıltaş (Muhammet Mustafa Gundak dk. 90?), Umut Koray Öz (Ahmet Hakan Demirli dk. 78)
Bursa Yıldırımspor: Ersel Çetinkaya, Muhammet Öz, Mehmet Küçükdurmuş (Hüseyin Fyrkan Uslu dk. 90+?), Mehmet Bağlı (Oğuzhan Palaz dk. 46), Alperen Topçular (Doğacan Diker dk. 59), Batuhan Tunçay, Osman Demir, Tamer Arıcı, Fatih Özçelik (Atalay Yıldırım dk. 90+?), Mahmut Güleç, Ahmet Memiş
Goller: Ali Sinan Gayla (dk. 16) (Osmaniyespor FK), Oğuzhan Palaz (dk. 57) (Bursa Yıldırımspor)
Sarı kartlar: Umut Koray Öz, Mehmet Sefa Etöz, Mustafa Acar (Osmaniyespor FK)