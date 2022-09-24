TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Büyükçekmece Tepecikspor: 0

Lig 3. Grup 4. hafta maçında Osmaniyespor FK, Büyükçekmece Tepecikspor'u penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçı her iki takım da 9'ar kişi tamamladı.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Abdurrahman Haymana, İsmail Emre, Recep İlker Kor

Osmaniyespor FK: Mehmet Mert İslah, Ekrem Çalışanlar, Mert Sarı (Feyyaz Aydil dk. 87), Miraç Furkan Türközü (Halilcan Doğan dk. 64), Okan Saraçoğlu, Hüseyin Fıstıkcı (Onur Civelek dk. 87), Abdurrahman Ayhanoğlu, Kadir Mert Örentepe, Abdurrahman Çağlar (Emirhan Subaş dk. 46), Kaan Güdü (Halil Karataş dk. 75), Mehmet Tolunay Gül

Büyükçekmece Tepecikspor: Ramazan Evren Üstündağ, Doğukan Bad, Ufuk Er, Mert Kurt, Alperen Topçular (Umut Kerem Ayar dk. 64), Erçağ Evirgen, Savaş Tağa (Ulaş Şimşek dk. 86), Oğuzhan Palaz, Caner Solmaz, Selim Dedekoç (Yasin Kargı dk. 80), Mehmet Ali Akın

Gol: Mert Sarı (dk. 30 pen.) (Osmaniyespor FK)

Kırmızı kartlar: Okan Saraçoğlu (dk. 45+2), Mehmet Tolunay Gül (dk. 70) (Osmaniyespor FK), Caner Solmaz (dk. 90+5), Ufuk Er (dk. 90+9) (Büyükçekmece Tepecikspor)

Sarı kartlar: Kadir Met Örentepe, Abdurrahman Çağlar, Mehmet Mert İslah (Osmaniyespor FK), Selim Dedekoç, Mehmet Ali Akın, Ramazan Evren Üstündağ (Büyükçekmece Tepecikspor)