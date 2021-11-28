TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Formül Erbaaspor: 1

TFF 3.
Lig 1. Grup'ta 14. Hafta maçında Osmaniyespor FK sahasında karşılaştığı Formül Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Hakan Basık, Yakup Keçeci, Selçuk Gökgöz
Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek, Ahmet Ayhan, Sinan Altınel, Muhammet Mustafa Gundak (Gökhan Lale dk. 66), Mehmet Sefa Etöz, Ali Sinan Gayla (Talha Hançer dk. 90 ?), Bora Taşdemir (Burak Kara dk. 90 ?), Hüseyin Sürmeneli, Yağız Rüştü Aktaş, Mehmet Tolunay Gül (Ahmet Taner Çukadar dk. 80 ?), Onur Kızıltaş (Mert Korkmaz dk. 90 ?)
Erbaaspor: Suphi Dağ, Berat Boz, Mümin Uyar (Ali Can Özer dk. 90+2 ?), Yusuf Yağcı, Tolga Mert Aslan, Emirhan Çavuş (Halil İbrahim Pekşen dk. 84 ?), Durmuş Can Efe Çakmak (Alperen Keleş dk. 46, Alperen Topçular dk. 73), Yahya Kemal Baki (Bayduhan Taşova dk. 84 ?), Kadir Mert Örentepe, Arif İşçi, Murat Kara
Goller: Ali Sinan Gayla (dk. 65) (Osmaniyespor FK), Alperen Keleş (dk. 50) (Erbaaspor)
Sarı kartlar: Mehmet Sefa Etöz, Bora Taşdemir (Osmaniyespor FK), Emirhan Çavuş (Erbaaspor)