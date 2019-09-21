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TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Modafenspor: 1

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 4. hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Modafenspor ile 1-1 berabere kaldı. Osmaniyespor FK aldığı bir puan ile puanını 5'e çıkarttı.



Stat: 7 Ocak


Hakemler: Yusuf Aydın, İsmail Emre, Çağrı Ateş


Osmaniyespor FK: Alp Arda, Ahmet Baykal, Semih Üstün, Kerim Bölük, Metehan Mimaroğlu (Burak Kara dk. 64), Hamit Bayraktar, Deniz Karadeniz (Furkan Demir dk. 46), Cihad Ateş, Taşkın Kartal (Buğrahan Baran dk. 76), Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Onur Kızıltaş


Modafenspor: Vedat Karakuş, Gökhan Çetinus (Emre Dalgalıdere dk. 53), Hasan Ozan Girgin, Batuhan Yılmaz, Ceyhun Yelkenci, Mehmet Burak Yılmaz, Yusuf Erdem (Furkan Özer dk. 68), Özgür Ortaç, Olcay Meydan, Doğan Zincir, Seydi Akca (Alper Uğuz dk. 53)


Goller: Ahmet Baykal (dk. 10) (Osmaniyespor FK), Ceyhun Yelkenci (dk. 38) (Modafenspor)


Sarı Kartlar: Yusuf Erdem (Modfen Spor), Hamit Bayraktar, Metehan Mimaroğlu, Semih Üstün (Osmaniyespor FK)

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