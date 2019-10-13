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TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Muğlaspor: 1

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta Osmaniyespor FK, kendi sahasında karşılaştığı Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: 7 Ocak


Hakemler: Burak Filik, Mehmet Pekmezci, Yasin Kılıç


Osmaniyespor FK: Alp Arda, Burak Kara, Kerim Bölük, Metehan Mimaroğlu, Buğrahan Baran (Ahmet Baykal dk. 65), Deniz Karadeniz (Semih Üstün dk. 82), Cihat Ateş, Taşkın Kartal, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Furkan Demir, Onur Kızıltaş ? (Vedat Saygı dk. 14)


Muğlaspor: Yunus Emre Genç, Çağlayan Menderes, Adem Aydın, Savaş Yorulmaz (Mahmut Şeker dk. 71), Ramazan Özkabak, Güray Fırat, Anıl Yıldırım (Ahmet Keleş dk. 88 ?), Murat Can Bölükbaşı (Ercan Karaca dk. 82 ?), Batuhan Süer, Muhammet Emel, Sami Can Özkan


Goller: Sami Can Özkan (dk.7) (Muğlaspor), Furkan Demir (dk. 21) (Osmaniyespor FK)


Sarı Kartlar: Batuhan Süer, Çağlayan Menderes (Muğlaspor)

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