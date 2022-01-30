TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Nevşehir Belediyespor: 2

TFF 3.
Lig 1. Grup 20. haftasında Osmaniyespor FK, sahasında Nevşehir Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Deybet Gök, Sedef Aktan
Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek, Burak Temir, Nureddin Ersoy, Ali Sinan Gayla, Fatih Çakır (Umut Koray Öz dk. 70), Ahmet Taner Çukadar, Kadir Mert Örentepe, Mete Karahan (Emirhan Subaş dk. 70), Emrah Öztürk, Ahmet Hakan Demirli Alper Yener dk. 70), Onur Kızıltaş (Ahmet Ayhan dk. 22) (Mehmet Tolunay Gül dk. 50)
Nevşehir Belediyespor: Furkan Keleş, Kadir Bilimlier (Emre Işık dk. 86 ?), Arif Cılak, Yıldıray Koçal, Niyazi Çolak (Emre Kars dk. 74), Abdullah Karmil, Ahmet Çelik, Hüseyin Civelek (Furkan Yılgın dk. 90+5 ?), Malik Karaahmet (Cemal Doğu dk. 74), Samet Dağlı (Mustafa Çalışkan dk. 86 ?), Aykut Sarıdoğan
Goller: Burak Temir (dk. 85) (Osmaniyespor FK), Malik Karaahmet (dk. 45), Yıldıray Koçal (dk. 82) (Nevşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Kadir Mert Örentepe, Mete Karahan, Ali Sinan Gayla, Emirhan Subaş (Osmaniyespor FK)