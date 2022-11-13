TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Sapanca Gençlikspor: 1

TFF 3.
Lig 3. Grup'ta oynanan 11. hafta maçında Osmaniyespor FK, Sapanca Gençlikspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Gökhan Alkayalar, İsmail Semih İleri, Enes Berk Güçlü
Osmaniyespor FK: Furkan Keleş, Halil Karataş (Halilcan Doğan dk. 37), Ekrem Çalışanlar, Mert Sarı (Emirhan Subaş dk. 70), İsmail Baran Karakoç (Onur Civelek dk. 37), Okan Saraçoğlu, Hüseyin Fıstıkcı (Miraç Furkan Türközü dk. 63), Abdurrahman Ayhanoğlu, Feyyaz Aydil, Kaan Güdü, Zihni Temelci
Sapanca Gençlikspor: Amaç Ulaş Bayram (Oğuzhan Dertli dk. 33), Talha Bulut, Umut Pusat, Mehmet Uslu, Burak Koçer, Ali Helvacı (Tolga Arslan dk. 57), Muhammed Egemen Pehlivan, Hüseyin Cankut Atasoy, Murat Erdemir, Muhammed Emin Ergin (Mehmet Avcı dk. 57), Baha Kısacık (Berat Çetinkaya dk. 84)
Goller: Zihni Temelci (dk. 90+7) (Osmaniyespor FK), Umut Pusat (dk. 15) (Sapanca Gençlikspor)
Sarı kartlar: Feyyaz Aydil, Zihni Temelci, Miraç Furkan Türközü (Osmaniyespor FK), Burak Koçer, Murat Erdemir, Umut Pusat, Mehmet Avcı (Sapanca Gençlikspor)