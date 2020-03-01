İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Batman Petrolspor: 1

TFF 3.

Lig 3. Grup'un 26. haftasında Osmaniyespor FK, sahasında Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti.


Maçtan önce statta İdlib şehitlerinin isimleri tek tek okundu ve taraftarlar da "Burada" diye karşılık verdi. Ayrıca Osmaniyespor FK takımı da sahaya "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı pankartla çıktı. Maçtan önce de İdlib şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu.



Stat: 7 Ocak


Hakemler: Burak Kaplan, Erdem Değirmenci, Agah Kaan Kuloğlu


Osmaniyespor FK: Alp, Furkan, Ahmet (Semih dk.81), Ekrem (Hakan dk.88 ?), Samet, Kerim, Erkan, Taşkın, Tayfun Sabri, Onur, Soner


Medicalpark Batman Petrolspor: Cihan, Ardahan (Mesut dk.26), Okan, Mazlum, Buğra, Güner, Ferdi, Furkan, İbrahim Yakup (Umut dk.66), Berkay, Ahmet (Şükrü Kaan dk. 72)


Goller: Furkan (dk. 31), Hakan (dk. 90) (Osmaniyespor FK), Mesut (dk. 73) (Batman Petrolspor)


Sarı kartlar: Taşkın Kartal, Erkan Çam, Alp Arda (Osmaniyespor FK), Berkay Çakır, İbrahim Yakup İnal, Cihan Şentürk, Furkan Karabatak, Güner Okay (Batman Petrolspor),

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.