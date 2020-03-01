TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Batman Petrolspor: 1

Lig 3. Grup'un 26. haftasında Osmaniyespor FK, sahasında Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan önce statta İdlib şehitlerinin isimleri tek tek okundu ve taraftarlar da "Burada" diye karşılık verdi. Ayrıca Osmaniyespor FK takımı da sahaya "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı pankartla çıktı. Maçtan önce de İdlib şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Burak Kaplan, Erdem Değirmenci, Agah Kaan Kuloğlu

Osmaniyespor FK: Alp, Furkan, Ahmet (Semih dk.81), Ekrem (Hakan dk.88 ?), Samet, Kerim, Erkan, Taşkın, Tayfun Sabri, Onur, Soner

Medicalpark Batman Petrolspor: Cihan, Ardahan (Mesut dk.26), Okan, Mazlum, Buğra, Güner, Ferdi, Furkan, İbrahim Yakup (Umut dk.66), Berkay, Ahmet (Şükrü Kaan dk. 72)

Goller: Furkan (dk. 31), Hakan (dk. 90) (Osmaniyespor FK), Mesut (dk. 73) (Batman Petrolspor)

Sarı kartlar: Taşkın Kartal, Erkan Çam, Alp Arda (Osmaniyespor FK), Berkay Çakır, İbrahim Yakup İnal, Cihan Şentürk, Furkan Karabatak, Güner Okay (Batman Petrolspor),