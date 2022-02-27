TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Belediye Kütahyaspor: 0

TFF 3.
Lig 1. Grup 24. haftasında Osmaniyespor FK konuk ettiği Belediye Kütahyaspor'u 2-0 yendi.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Gökhan Özbulut, Soner Akgün, Coşkun Yalçın
Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek, Emirhan Subaş (Mete Karahan dk. 77), Mehmet Sefa Etöz, Burak Temir (Ahmet Hakan Demirli dk. 84), Ali Sinan Gayla, Mustafa Acar, Kadir Mert Örentepe, Emrah Öztürk, Yağız Rüştü Aktaş (Nureddin Ersoy dk. 84 ?), Mehmet Tolunay Gül, Umut Koray Öz (Alper Yener dk. 66)
Belediye Kütahyaspor: Hasan Sürmeli, Erdinç Çepoğlu, Emrah Dağ (Oğuzhan Kandemir dk. 73), Tuncay Fındıkcı, Muhammet Arslantaş (Onur Garip dk. 73), Enes Nalbantoğlu, Bilal Şeflek Ali Kaan Şahanbaz dk. 73), Veli Kızılkaya, İbrahim Konuksever, İsmail Kayalı, Furkan demir (Talha Aydemir dk. 46)
Goller: Burak Temir (dk. 1), Ahmet Hakan Demirli (dk. 90+2) (Osmaniyespor FK)
Sarı kartlar: Mehmet Tolunay Gül, Alper Yener (Osmaniyespor FK)