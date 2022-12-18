TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Fatsa Belediyespor: 1

Lig 3. Grup 17. haftasında Osmaniyespor FK evinde karşılaştığı Fatsa Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Osmaniyespor FK aldığı 3 puanla puanını 30 yaptı ve ligin ilk yarısını 3. sırada tamamladı.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Murat Ercan, Mehmet Mithat Levent, Şükrü Çavcı

Osmaniyespor FK: Furkan Keleş, Ekrem Çalışanlar, İsmail Baran Karakoç ? (Emirhan Subaş dk. 9), Onur Civelek, Okan Saraçoğlu (Halilcan Doğan dk. 69), Hüseyin Fıstıkcı (Miraç Furkan Türközü dk. 69), Abdurrahman Ayhanoğlu, Feyyaz Aydil (Abdurrahman Çağlar dk. 84 ?), Kaan Güdü, Mehmet Tolunay Gül, Zihni Temelci

Fatsa Belediyespor: Mehmet Akif Önal (Altay Cephe dk. 46), Emrah Günaydın, Ramazan Üzer (Cihan Halil dk. 46), Mustafa Değirmenci, Harun Atalay, İdris Güneş, Batuhan Eren (Şahinali Terzi dk. 46), İlyas Kahraman (Cemilcan Eryılmaz 90+ ?), Gökhan Günel, Yiğit Köse (İbrahim Halil Aksu dk. 69), Umut Koray Öz

Goller: Kaan Güdü (dk. 30), Emirhan Subaş (dk. 32) (Osmaniyespor FK), Gökhan Günel (dk. 70) (Fatsa Belediyespor)

Sarı kartlar: Ekrem Çalışanlar, Furkan Keleş, Abdurrahman Çağlar (Osmaniyespor FK), Gökhan Günel (Fatsa Belediyespor)