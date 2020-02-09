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TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Halide Edip Adıvar: 2

TFF 3.

Lig 3. Grup'un 22. haftasında Osmaniyespor FK evinde Halide Edip Adıvar Spor ile 2-2 berabere kaldı.



Stat: 7 Ocak


Hakemler: Okan Kayataş, Necdet Çelik, Ozan Burak Akduman


Osmaniyespor FK: Alp, Furkan, Ahmet, Samet (Abdullahi Ali Jama dk. 83 ?), Kerim, Hamit, Erkan, Taşkın, Tayfun Sabri, Mustafa (Hakan dk. 73), Soner (Ekrem dk. 63)


Halide Edip Adıvarspor: İhsan Turgut, Necati, Muhammed Raşit (Tugay dk. 76), Hüseyin, Batuhan ? (Alihan dk. 17), Çağatay, Dursun, Gökhan Berkay (Civar dk. 61), Furkan Mehmet, Furkan Akbulut, Fevzi Can


Goller: Hamit Bayraktar (dk. 28), Ahmet Baykal (dk. 45+3) (Osmaniyespor FK), Furkan Mehmet (dk. 81), Erkan Çam (dk. 90+2 k.k.) (Halide Edip Adıvarspor)


Sarı kartlar: Kerim Bölük, Soner Birinci, Ekrem Sütcü (Osmaniyespor FK), Hüseyin Afkan, Fevzi Can Bozkuş (Halide Edip Adıvarspor)

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