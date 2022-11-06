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TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Muş 1984 Muşspor: 1

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta oynanan 10. hafta maçında Osmaniyespor FK, Muş 1984 Muşspor'u 2-1 mağlup ederek zirve yolunda çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.



Stat: 7 Ocak


Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Cengizhan Öztürk, Yakup Keçeci


Osmaniyespor FK: Furkan Keleş, Ekrem Çalışanlar, Emirhan Subaş (Hüseyin Fıstıkcı dk. 60), Mert Sarı, İsmail Baran Karakoç (Miraç Furkan Türközü dk. 84 ?), Okan Saraçoğlu, Abdurrahman Ayhanoğlu, Feyyaz Aydil, Kaan Güdü, Mehmet Tolunay Gül (Halil Karataş dk. 71), Zihni Temelci


Muş 1984 Muşspor: Zeki Ayvaz, Süleyman Olgun, Ömer Karancı, Emircan Birinci (Kıvanç Salihoğlu dk. 39) (Yunus Karadağ dk. 77), Furkan Yıldırım, Raif Gündoğdu (Ömer Faruk Acı dk. 67), Doğukan Bulut, Erkam Kömür, Bayram Enes An, Tolga Tekin, Efe Mustafa Çetin


Goller: Ömer Karancı (dk. 28 k.k.), Mert Sarı (dk. 88) (Osmaniyespor FK), Kıvanç Salihoğlu (dk. 60) (Muş 1984 Muşspor)


Sarı kartlar: Bayram Enes An, Kıvanç Salihoğlu (Muş 1984 Muşspor)

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