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TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Somaspor: 2

TFF 3.

Lig 3. Grup 14. hafta maçında Osmaniyespor FK sahasında Somaspor ile 2-2 berabere kaldı.



Stat: 7 Ocak


Hakemler: Aykut Sergin, Emrah Akkaya, Göktu Hazar Erel


Osmaniyespor FK: Alp Arda, Ahmet Baykal, Ekrem Sütçü, Metehan Mimaroğlu, Hamit Bayraktar, Deniz Karadeniz (Furkan Demir dk. 79), Cuma Oktay Bakmaz (Teyfik Şanver dk. 46), Cihad Ateş (Hasan Aktürk dk. 64), Taşkın Kartal, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Onur Kızıltaş


Somaspor: Ömer Kavurkacı, Melih Şencan, Muhammet Atalay, Onur Ulaş, Ali Akkuş, Çağlayan Gülügen, Yusuf Can Abay, Üzeyir Ergün, Oğuzhan Nemli (Ahmet Tamet dk .80), Hayri Mert Yomralıoğlu (Burak Turan dk. 66), Mehmet Uysal (Mustafa Bedirhan Çelik dk. 55)


Goller: Ahmet Baykal (dk. 10), Onur Kızıltaş (dk. 86) (Osmaniyespor) Mehmet Uysal (dk. 2), Mustafa Bedirhan Çelik (dk. 56) (Somaspor)


Sarı kartlar: Metehan Mimaroğlu, Ahmet Baykal, Furkan Demir (Osmaniyespor), Mustafa Bedirhan Çelik, Hayri Mert Yomralıoğlu, Üzeyir Ergün (Somaspor)

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