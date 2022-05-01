TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - 1954 Kelkit Belediyespor: 1

Lig 1. Grup'ta oynanan 33. hafta maçında Osmaniyespor FK, konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor'u 3-1 yendi. Bu sonuçla Osmaniye ekibi, ligin bitimine bir maç kala kümede kalmayı garantiledi.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Levent Balcı, Mustafa Han, Uğur Erdoğan

Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek, Emirhan Subaş (Mete Karahan dk. 89 ?), Mehmet Sefa Etöz, Burak Temir (Ahmet Hakan Demirli dk. 78), Ali Sinan Gayla, Fatih Çakır (Yağız Rüştü Aktaş dk. 78), Ahmet Taner Çukadar, Mustafa Acar (Onur Kızıltaş dk. 42), Kadir Mert Örentepe, Mert Korkmaz, Umut Koray Öz

1954 Kelkit Belediyespor: Ogün Samet Nuhoğlu (Sabit Kalyoncu dk. 66), Buğra Tayfur, Ensar Kemaloğlu, Onur Demir (Gökdeniz Karadeniz dk. 59), Hamit Bayraktar, Erkan Bükülmez (Berşan Yavuzay dk. 56), Batuhan Eren (Alparslan Fidan dk. 56), Adem Kaba, Doğukan Delimehmet (Yaser Yüce dk. 56), Köksal Ayaydın, Enescan Özdemir

Goller: Umut Koray Öz (dk. 22), Mustafa Acar (dk. 35), Fatih Çakır (dk. 51) (Osmaniyespor FK), Hamit Bayraktar (dk. 88) (1954 Kelkit Belediyespor)

Sarı kartlar: Burak Temir, Yağızcan Akyürek, Ahmet Taner Çukadar (Osmaniyespor FK), Adem Kaba (1954 Kelkit Belediyespor)