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TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Altındağ Belediyespor: 2

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta Osmaniyespor FK, sahasında Altındağ Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.



Stat: 7 Ocak


Hakemler: Emre Korkmaz, Burak Celep, Erdi Abdulmecit Sayar


Osmaniyespor FK: Alp Arda, Ahmet Baykal, Kerim Bölük, Hamza Türkmen (Ekrem Sütçü dk. 46), Metehan Mimaroğlu, Hamit Bayraktar, Deniz Karadeniz (Cihad Eteş dk. 61), Cuma Oktay Bakmaz, Taşkın Kartal, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Yasin Çakaloğlu (Vedat Saygı dk. 83 ?)


Altındağ Belediyespor: Furkan Taş, Hüseyin İriç (Serkan Şirin dk. 65), Uğur Uğur, Barış Bozdilki, Ahmet Buğrahan Tuncay, Mücahit Haktan Karabulut (Ali Han Aydın dk. 57), Emre Toptan, Hasan Akdemir, Emrah Çalışlar, Burak Balaban, Semih Oğuz (Yalçın Eycan Kaya dk. 65)


Goller: Kerim Bölük (dk. 7), Metehan Mimaroğlu (dk. 60), Ekrem Sütçü (dk. 85) (Osmaniyespor FK), Ahmet Buğrahan Tuncay (dk. 25), Kerim Bölük (dk. 90 k.k) (Altındağ Belediyespor)


Kırmızı kartlar: Emre Toptan (dk. 81), Uğur Uğur (dk. 87) (Altındağ Belediyespor)


Sarı kartlar: Yasin Çakaloğlu (Osmaniyespor), Hüseyin İriç, Emrah Çalışlar, Uğur Uğur, Hasan Akdemir (Altındağ Belediyespor)

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