TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1

TFF 3.
Lig 3. Grup maçında Osmaniyespor FK evinde konuk ettiği Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 3-1 yendi.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Batuhan Bayar, Agah Kaan Kuloğlu, Alican Uz
Osmaniyespor FK: Alp Arda, Ahmet Baykal, Semih Üstün (Taşkın Kartal dk. 46), Kerim Bölük, Metehan Mimaroğlu, Hamit Bayraktar, Deniz Karadeniz (Hamza Türkmen dk. 66), Cihad Ateş, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Furkan Demir, Onur Kızıltaş (Burak Kara dk. 46)
Malatya Yeşilyurt Belediyespor: Emrah Tuncel, Sefa Korkmaz, Ahmet Topral (Dersim Sahan Kaynak dk. 70), Alpay Aldemir, Ramazan Çavuş, Mustafa Pınar, Vedat Erçin (Erdinç Mergen dk. 81 ?), Ali Kemal Başaran, Deniz Işık, Burkay Ahmet Yazıcı (Fatih Gürden dk. 80), Erhan Gözetlik
Goller: Ahmet Baykal (dk. 14), Metehan Mimaroğlu (dk. 52), Kerim Bölük (dk. 83) (Osmaniyespor FK), Alpay Aldemir (dk. 37) (Malatya Yeşilyurt Belediye Spor)
Sarı Kartlar: Semih Üstün, Metehan Mimaroğlu, Burak Kara, Habip Bayraktar, Cihad Ateş (Osmaniyespor), Erhan Gözetlik (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)