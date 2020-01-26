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TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Nevşehir Belediyespor: 2

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta Osmnaiyespor FK kendi sahasında Nevşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.


Maç başlamadan önce Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca 7 Ocak Taraftarlar Derneği tarafından da "Acınız acımızdır, geçmiş olsun Elazığ- Malatya" yazılı pankart asıldı. Maçı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da protokol tribününden izledi. Osmaniyespor maçı 70. dakikadan itibaren 10 kişi sürdürdü. Konuk ekipten de Berke Bıyık kırmızı kart gördü.



Stat: 7 Ocak Stadı


Hakemler: Cihan Ölmez, Muhammed Yıldız, Umut İncili


Osmaniyespor FK: Alp, Furkan (Erkan dk.74) Ahmet (Samet Efe dk.90?) Ekrem (Semih dk.66) Samet, Kerim, Hamit, Taşkın, Tayfun Sabri, Mustafa, Soner


Nevşehir Belediyespor: Murat, İlker, Muhammed Ali, Ziya, Emre, Ethem Ercan, Recep (Onur Ural dk. 64) Savaş, Berke, Yasin (Sinan dk.46) Tugay (Youssef dk. 46)


Goller: Ahmet Baykal (dk.2), Samet Dağlı (dk.43), Mustafa Öztürk (dk.65) (Osmaniyespor FK), Sinan Uzun (dk.51), Ziya Şakar (dk.67) (Nevşehir Belediyespor)


Kırmızı kartlar: Hamit Bayraktar (dk.70) (Osmaniyespor FK), Berke Bıyık (dk.88) (Nevşehir Belediyespor)


Sarı kartlar: Kerim Bölük (Osmaniyespor FK) Recep Kalkan, Emre Gemici, Youssef Yeşilmen, Muhammed Ali Kurt (Nevşehir Belediyespor)

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