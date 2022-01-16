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TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Sancaktepe FK: 0

TFF 3.

Lig 1. Grup'un 18. haftasında Osmaniyespor FK, evinde Sancaktepe FK'yı 3-0 mağlup etti.



Stat: 7 Ocak


Hakemler: Erdal Yılmaz, Emre Aslan, Eray Pınar


Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek, Emirhan Subaş (Mehmet Sefa Etöz dk. 60), Sinan Altınel (Onur Kızıltaş dk. 33), Burak Temir, Ali Sinan Gayla (Alper Yener dk. 83 ?), Fatih Çakır (Yağız Rüştü Aktaş dk. 83 ?), Ahmet Taner Çukadar, Kadir Mert Örentepe, Mete Karahan, Emrah Öztürk, Ahmet Hakan Demirli (Ali Mevran Ablak dk. 60)


Sancaktepe FK: Halil İbrahim Uçar, Ahmet Yıldırım, Berkay Sizer, Kaan Yiğit, Ahmet Özkaya, Mert İkisivri, Doğan Atiz (Kerem Kahraman dk. 87 ?), Muhammet Onur Keçeci, Cemilcan Eryılmaz (Eyüphan Karakulak dk. 90+3 ?), Ulaş Şimşek, Buğra Çebi (Nuh Samet Tatimli dk. 80 ?)


Goller: Sinan Altınel (dk. 3), Ahmet Taner Çukadar (dk. 28), Ali Sinan Gayla (dk. 44) (Osmaniyespor FK)

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