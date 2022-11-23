TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 4 - Siirt İl Özel İdaresi Spor: 0

TFF 3.
Lig 3. Grup'ta oynanan 13. haftasında Osmaniyespor FK, Siirt İl Özel İdaresi Spor'u 4-0 mağlup etti.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Şahin Berker, Ömer Karakaya, Kerem Kalkan
Osmaniyespor FK: Furkan Keleş, Ekrem Çalışanlar, Mert Sarı (İsmail Baran Karakoç dk. 85 ?), Onur Civelek, Okan Saraçoğlu (Halilcan Doğan dk. 73), Hüseyin Fıstıkcı, Abdurrahman Ayhanoğlu, Feyyaz Aydil (Miraç Furkan Türközü dk. 73), Kaan Güdü (Emirhan Subaş dk. 85 ?), Mehmet Tolunay Gül (Halil Karataş dk. 58), Zihni Temelci
Siirt İl Özel İdaresi Spor: Mustafa Gürbüz, Ahmet Taner Çukadar, Emre Çölgeçen, Evren Kilarci (Kemal Emirhan Aydın dk. 72), Uğur Durmuş (Ali Eren Daşdemir dk. 72), Mehmetcan Yıldırım (Cafercan Aksu dk. 60), Caner Çolak, Enis Gül, Emre Okur (Halil Gözel dk. 60), Mehmet Aslan (Hazar Can Gençtürk dk. 82 ?), Eser Akbaş
Goller: Feyyaz Aydil (dk. 33, 45 pen. ve 68), Hüseyin Fıstıkcı (dk.65) (Osmaniyespor FK)
Sarı kartlar: Emre Çölgeçen (Siirt İl Özel İdaresi Spor)