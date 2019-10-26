TFF 3.Lig 3. Grup maçı

Lig 3. Grup'ta oynana maçta Osmaniyespor FK, evinde konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor ile golsüz berabere kalarak birer puanı paylaştı. Konuk takım maçın 40. Dakikasından itibaren maçta 10 kişi ile mücadele etti.

Stad: 7 Ocak

Hakemler: Yunus Dursun, Burak Gültek, Adnan Akbulut

Osmaniyespor FK: Alp Arda, Burak Kara (Dk.88 Onur Kızıltaş), Kerim Bölük, Hamza Türkmen, Metehan Mimaroğlu, Deniz Karadeniz (Dk.60 Buğrahan Bahar), Cihat Ateş, Taşkın Kartal, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Vedat Saygı, Furkan Demir (Dk.60 Yasin Çakaloğlu)

1954 Kelkit Belediyespor: Onur Bilgin, Hüseyin Teker, Hamza İpekçi (Dk.74 Enes Ocak), Ensar Kemaloğlu, Tufan Deniz Gelen, Erkan Bükülmez, Adem Sağlam, Adem Kaba, Halil İbrahim Keleş, Ozan Şamiloğlu (Dk.90 Kemal Kazan), Tayfun Çulha (Dk.46 Caner İlyas)

Sarı Kartlar: Dk.28-40 Hüseyin Teker, Dk.70 Onur Bilgin (Kelkit Belediyespor), Dk.28 Deniz Karadeniz, Dk.34 Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Dk.52 Furkan Demir, Dk.90+ Burahan Baran (Osmaniyespor)

Kırmızı Kart: Dk.40 Hüseyin Teker (Kelkit Belediyespor)