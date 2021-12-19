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TFF 3.Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Çatalcaspor: 0

TFF 3.

Lig 1. Grup 17. haftasında Osmaniyespor FK sahasında karşılaştığı Çatalcaspor'u 1-0 mağlup etti.



Hakemler: Burak Demirkıran, Ali Etlikci, Abdurrahman Atabay


Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek, Sinan Altınel, Muhammet Mustafa Gundak, Ali Sinan Gayla (Mert Korkmaz dk. 90 ?), Ahmet Taner Çukadar, Ali Mevran Ablak (Burak Kara dk. 86 ?), Muzaffer Gebeci (Ahmet Ayhan dk. 81 ?), Yağız Rüştü Aktaş (Hüseyin Sürmeneli dk. 90 ?), Mehmet Tolunay Gül, Onur Kızıltaş, Gökhan Lale


Çatalcaspor: Miraç Fatih Değirmenci, Hüseyin Rüzgar (Berkay Sezer dk. 51), Necati Yakuplar, Hünkar Cem Şahin (İsmet Yazgan dk. 36), Mehmet Can Hazırcı (Salih Mert Yolalmaz dk. 87 ?), Burak Yamaç, Ertuğrul Usta, Mehmet Avcı (Alihan Bel dk. 53), Murat Yılmaz, Yusuf Turhan, Yusuf Atasoy


Gol: Ahmet Taner Çukadar (dk. 19) (Osmaniyespor FK)


Kırmızı kart: Mehmet Tolunay Gül (dk. 66) (Osmaniyespor FK)


Sarı kartlar: Ali Mevran Ablak, Ali Sinan Gayla (Osmaniyespor FK), Yusuf Turhan, Burak Yamaç, Mehmet Can Hazırcı (Çatalcaspor)

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