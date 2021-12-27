Ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İrfanlı Mahallesi Dr. Yılmaz Sevinç Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan çıkan Abdullah T. idaresindeki 80 DH 799 plakalı ticari araç ile Yılmaz Sevinç Caddesi ilerleyen Hasan G'nin kullandığı 80 ABD 351 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yola savrulurken sürüce de yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hasan G. olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.