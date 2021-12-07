Tır tıra çarptı

Kaza, sabah saatlerinde Osmaniye-Hatay otoyolu Erzin gişeleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan G. idaresindeki 31 KNP 67 plakalı tır aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın ön kısmı tamamen parçalanırken çekicide sıkışan sürücü ise ağır yaralandı. Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sürücü sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kaza yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Turan G., ambulansla Erzin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.