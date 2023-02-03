Tırdaki kömür torbalarının arasından çıktı: Elektroniği bile var

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan kömür yüklü tırda polis ekipleri tarafından yapılan aramada 27 bin 280 paket gümrük kaçağı sigaranın yanı sıra, 6 bin 870 paket elektronik sigara ucu, 320 adet de elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Polisin çalışmasında belirlenen M.T. yönetimindeki kömür yüklü tır uygulama noktasında durduruldu. Tırın dorsesinde yapılan aramada kömür torbalarının arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 27 bin 280 paket sigara, 6 bin 870 paket elektronik sigara ucu, 320 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Kaçak ürünlere el konulurken, sürücü M.T. gözaltına alınarak, adli işlem başlatıldı.