Toroslar EDAŞ Osmaniye'yi bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

Toroslar EDAŞ, Osmaniye'de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2023 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Osmaniye'de yılın ilk 3 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Osmaniye'de hizmet verdiği 2 bin 899 trafo ve 12 bin 579 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Daha aydınlık bir Osmaniye için Kadirli, Merkez, Düziçi ve Bahçe ilçelerinde bin 693 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirket ekipleri, bölgede 4 trafo ve 16 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 208 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Osmaniye'de hizmet verdiği 259 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 4 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden şirket ekipleri, kentte 32 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 1 elektrik panosu montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2023 yılının ilk 3 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirket, toroslaredas.com.tr, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 0(322) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 2016 - 2020 yıllarını kapsayan son tarife döneminde Türkiye'deki dağıtım şirketi arasında en çok yatırımı yapan şirketlerden biri oldu.

Şirketin Osmaniye'de bakım ve yatırım çalışmalarının süreceği belirtildi.