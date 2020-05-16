Trafik Ekipleri 4 ayda 257 bir 939 lira trafik cezası kesti

Osmaniye'nin Düziçi İlçesinde, 2020 yılının ilk dört ayında özellikle motosikletler üzerinde yapılan denetimler sonucu 257 bin 939 lira trafik cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, hurdaya ayrıldığı halde aktif kullanılan, trafik tescili bulunmayan 161 motosiklet, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafikten men edildi. 623 motosiklet sürücüsüne 257 bin 939 lira trafik cezası kesildi. Motor ve şase numaraları silinmiş motosikletlerle ilgili 56 şahsa, ‘Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan' adli işlem yapıldığı kaydedildi.