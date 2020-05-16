İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trafik Ekipleri 4 ayda 257 bir 939 lira trafik cezası kesti

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, 2020 yılının ilk dört ayında özellikle motosikletler üzerinde yapılan denetimler sonucu 257 bin 939 lira trafik cezası kesildi.

Osmaniye'nin Düziçi İlçesinde, 2020 yılının ilk dört ayında özellikle motosikletler üzerinde yapılan denetimler sonucu 257 bin 939 lira trafik cezası kesildi.


Edinilen bilgilere göre, hurdaya ayrıldığı halde aktif kullanılan, trafik tescili bulunmayan 161 motosiklet, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafikten men edildi. 623 motosiklet sürücüsüne 257 bin 939 lira trafik cezası kesildi. Motor ve şase numaraları silinmiş motosikletlerle ilgili 56 şahsa, ‘Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan' adli işlem yapıldığı kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.